Мужчина заплатит миллион рублей за махинации с налогами на Камчатке Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 37-летний местный житель скрыл от налогового взыскания более 16 миллионов рублей. Мужчина одновременно руководил двумя фирмами и использовал счета одной из них для обхода ограничений. Суд назначил ему крупный штраф. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С августа 2023 года по июль 2024 года мужчина управлял двумя обществами с ограниченной ответственностью. Одна из компаний накопила долг по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 34,4 миллиона рублей. Зная о мерах принудительного взыскания, руководитель организовал расчеты через банковский счет второго предприятия. Таким способом ему удалось утаить более 16,6 миллиона рублей.

«Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.