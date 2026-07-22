Компанию оштрафовали на миллион рублей за подкуп таможенника в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае компанию по оказанию услуг таможенного оформления оштрафовали на миллион рублей. Директор фирмы на протяжении нескольких лет передавал взятки инспектору Владивостокской таможни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководитель коммерческой организации регулярно платил сотруднику за предоставление служебных сведений из закрытых ведомственных баз. За все время общая сумма незаконных денежных переводов составила более 470 тысяч рублей. Во время проверки транспортный прокурор выявил коррупционное нарушение и завел на юридическое лицо административное дело за незаконное вознаграждение.

«По результатам его рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Компании предстоит выплатить деньги. Сами участники коррупционной схемы – директор, который давал взятки, и получавший деньги инспектор – уже выслушали свои обвинительные приговоры ранее.

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