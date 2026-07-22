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НовостиОбщество22 июля 2026 1:48

Роспотребнадзор проверил качество воды на популярных пляжах во Владивостоке

Безопасным для отдыха признали только побережье Шаморы
Алина ВЕСНИНА
Роспотребнадзор проверил качество воды на популярных пляжах во Владивостоке

Роспотребнадзор проверил качество воды на популярных пляжах во Владивостоке

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проверило воду на четырех городских пляжах. Специалисты взяли пробы на Шаморе, Чайке, мысе Кунгасном и Юбилейном. Пригодной для купания оказалась только вода в бухте Лазурной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С мая 2026 года на Шаморе исследовали 12 проб, и в трех из них лабораторные анализы показали несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологии. При этом многолетний мониторинг подтверждает, что на мысе Кунгасном, Чайке и Юбилейном показатели стабильно не соответствуют правилам. Заходить в море на этих территориях строго запрещено до тех пор, пока качество воды не улучшится.

«По результатам исследования проб по паразитологическим и вирусологическим показателям качество морской воды, отобранной в бухте Лазурной в 2025 году и истекший период 2026 года, соответствует гигиеническим нормативам», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В начале июня краевое правительство уже публиковало список из 29 разрешенных для плавания мест на юге региона. В перечень попали островные территории, а также Хасанский, Находкинский, Партизанский и Лазовский округа. А вот материковой части Владивостока в этом списке не оказалось.

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