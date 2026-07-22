Роспотребнадзор проверил качество воды на популярных пляжах во Владивостоке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проверило воду на четырех городских пляжах. Специалисты взяли пробы на Шаморе, Чайке, мысе Кунгасном и Юбилейном. Пригодной для купания оказалась только вода в бухте Лазурной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С мая 2026 года на Шаморе исследовали 12 проб, и в трех из них лабораторные анализы показали несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологии. При этом многолетний мониторинг подтверждает, что на мысе Кунгасном, Чайке и Юбилейном показатели стабильно не соответствуют правилам. Заходить в море на этих территориях строго запрещено до тех пор, пока качество воды не улучшится.

«По результатам исследования проб по паразитологическим и вирусологическим показателям качество морской воды, отобранной в бухте Лазурной в 2025 году и истекший период 2026 года, соответствует гигиеническим нормативам», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В начале июня краевое правительство уже публиковало список из 29 разрешенных для плавания мест на юге региона. В перечень попали островные территории, а также Хасанский, Находкинский, Партизанский и Лазовский округа. А вот материковой части Владивостока в этом списке не оказалось.

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