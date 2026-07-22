Девочка получила черепно-мозговую травму в детском саду на Чукотке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Билибино 5-летняя девочка получила закрытую тупую черепно-мозговую травму на игровой площадке в детском саду. Воспитатели не оказали ей первую помощь и утаили факт случившегося от родителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокуратура провела проверку после обращения родителей пострадавшего ребенка. Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокурор подал в суд исковое заявление о взыскании с муниципального дошкольного учреждения компенсации морального вреда. Билибинский районный суд полностью поддержал требования надзорного ведомства и постановил выплатить семье 50 тысяч рублей.

«Установлено, что дочь заявителей получила закрытую тупую черепно-мозговую травму на игровой площадке дошкольного учреждения. Несмотря на это, первую помощь ребенку в детском саду не оказали, родителей о травме не проинформировали», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Как только судебный акт вступит в законную силу, ведомство проконтролирует его фактическое исполнение. Кроме того, виновные сотрудники детского сада получили дисциплинарные наказания, а заведующую привлекли к административной ответственности и назначили ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

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