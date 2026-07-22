Более 80 водителей грузовых машин привлекли к ответственности в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Грузовик». Во время надзора за дорожным движением специалисты проверили 153 транспортных средства. Полицейские выявили 86 нарушений ПДД. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы усилили контроль за машинами, которые перевозят крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Особое внимание обращали на техническое состояние транспорта, соблюдение режима труда и наличие путевых листов с отметками врача и механика. Основной причиной для составления протоколов стало отсутствие техосмотра и тахографов. Полицейские выписали 78 материалов на водителей, семь – на должностных лиц, и еще один – на юридическое лицо.

«Сотрудниками полиции при надзоре за дорожным движением усилен контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Ведомство напоминает о необходимости сообщать о любых происшествиях и угрозах безопасности. Звонки от граждан круглосуточно принимают в дежурных частях по номерам 02 или 102.

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