Более 10 тысяч зараженных цветов из Китая не пустили в Приморье

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В июле через пункт пропуска «Пограничный» привезли живые цветы из Китая. При досмотре специалисты нашли на них карантинного для ЕАЭС вредителя. Из-за этого более 10 тысяч растений не пустили через границу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Инспекторы фитосанитарного поста заметили на листьях полосы и точки, а сами бутоны оказались деформированными. Лабораторные исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса. Вредитель поразил одноголовые хризантемы, зеленые гвоздики и подсолнечники. Всего зараженными оказались 10,7 тысячи срезов, из которых большую часть – 7,1 тысячи штук – составили хризантемы.
«Согласно заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии продукции западный цветочный трипс выявлен в срезах одноголовой хризантемы, а во второй партии трипс обнаружен в зеленой гвоздике и цветах подсолнечника», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ввоз зараженных партий официально запрещен. Собственник продукции – предприятие из Владивостока – принял решение уничтожить больные растения на специализированной площадке под контролем инспекторов.
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