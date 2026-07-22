72-летняя пенсионерка отдала аферистам 11 миллионов рублей на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петропавловске-Камчатском 72-летняя местная жительница лишилась более 11 миллионов рублей. Женщина поверила телефонным обманщикам и отдала им все свои накопления. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале июня пенсионерке позвонили якобы из Пенсионного фонда и выманили код из СМС. Позже она получила сообщение с номером «поддержки». Ответивший мужчина убедил женщину, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы «сохранить» деньги, аферисты заставили женщину купить новый телефон, снять все средства со счетов, отдать часть наличности курьеру, а остальное отправить почтой в другой регион.

«Для "спасения" сбережений женщине предписали соблюдать режим секретности, не обсуждать ситуацию с родственниками, не просматривать новостные материалы», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведомство настоятельно просит местных жителей предупредить своих пожилых родственников о подобных схемах обмана.

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