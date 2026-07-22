Часть жителей осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем во Владивостоке произошло аварийное отключение двух линий электропередачи. Из-за этого нарушилось электроснабжение у части жителей города. Энергетики оперативно выехали на место для проведения ремонта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сбой зафиксировали в 12:42 на сетях напряжением 110 киловольт. На место повреждения сразу же отправилась рабочая бригада. Тем временем энергетики уже начали переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения. Такая мера позволит гораздо быстрее вернуть электричество в жилые дома.

Бригады бросили все силы на поиск и полное устранение дефекта на высоковольтных линиях. В настоящее время точные причины аварийного отключения выясняются. Специалисты находятся на месте повреждения и продолжают работу по возвращению света в дома горожан.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.