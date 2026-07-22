Прокуратура проверит массовое отключение электроэнергии во Владивостоке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июля во Владивостоке произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 87 тысяч местных жителей. Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О масштабной проблеме сотрудники ведомства узнали в ходе мониторинга средств массовой информации. Электричество пропало в домах, расположенных на улицах Толстого, Тунгусской, Тюменской, Уборевича, Уткинской, Фонвизина, Фонтанной и других. Теперь прокуратуре Первореченского района предстоит дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», – рассказали в прокуратуре.

Восстановление прав жителей поставлено на строгий контроль. Специалисты проследят за соблюдением нормативных сроков полного устранения последствий этой аварии.

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