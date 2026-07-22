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НовостиОбщество22 июля 2026 5:06

Прокуратура проверит массовое отключение электроэнергии во Владивостоке

Авария оставила без света более 87 тысяч жителей
Алина ВЕСНИНА
Прокуратура проверит массовое отключение электроэнергии во Владивостоке

Прокуратура проверит массовое отключение электроэнергии во Владивостоке

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июля во Владивостоке произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 87 тысяч местных жителей. Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О масштабной проблеме сотрудники ведомства узнали в ходе мониторинга средств массовой информации. Электричество пропало в домах, расположенных на улицах Толстого, Тунгусской, Тюменской, Уборевича, Уткинской, Фонвизина, Фонтанной и других. Теперь прокуратуре Первореченского района предстоит дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», – рассказали в прокуратуре.

Восстановление прав жителей поставлено на строгий контроль. Специалисты проследят за соблюдением нормативных сроков полного устранения последствий этой аварии.

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