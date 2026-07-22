Большинству потребителей вернули электричество после аварии во Владивостоке

Электроснабжение большей части Владивостока восстановили после аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке восстановили электроснабжение для большей части потребителей. Специалистам удалось оперативно запитать основные районы после аварийного отключения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 14:20 рабочие включили линию электропередачи «Волна – ВТЭЦ-1» напряжением 110 киловольт. Также в городе снова заработали подстанции «ВТЭЦ-1» и «Орлиная» напряжением 110 киловольт, а также объект «Инструментальный завод» на 35 киловольт.

В настоящее время работы по переводу остальных потребителей на резервные схемы электроснабжения продолжаются. Специалисты находятся прямо на месте повреждения линии и делают все необходимое для полного возвращения ресурса в дома жителей. Бригады будут трудиться на участках до полного завершения восстановительного ремонта, чтобы обеспечить стабильную подачу электричества во все ранее обесточенные здания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.