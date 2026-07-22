24 пешехода погибли под колесами машин с начала года в Приморье Фото: Алексей ФОКИН.

С начала года на дорогах Приморья произошло 284 ДТП с пешеходами. Погибли 24 человека, 266 получили тяжелые травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Среди пострадавших оказался 81 ребенок. Главной причиной трагедий стала взаимная невнимательность. Люди перебегают дорогу в случайных местах, отвлекаются на телефоны и не носят световозвращатели в темноте. Водители же превышают скорость в жилых зонах.

«За непредоставление преимущества в движении пешеходам водителю грозит штраф в размере до 2,5 тысячи рублей, нарушение правил пешеходом влечет санкции до 1,5 тысячи рублей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские призывают автомобилистов заранее снижать скорость. Пешеходам настоятельно рекомендуют выходить на проезжую часть только после полной остановки машин.

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