Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» отказалась от выхода по УДО Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова отозвала свое ходатайство о досрочном освобождении. Женщина отбывает наказание за пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Сiбдепо», ранее бывшую руководительницу ведомства приговорили к длительному тюремному сроку. Ей предстоит провести 18 лет в местах лишения свободы. Такое строгое наказание было назначено по уголовному делу о возгорании в торгово-развлекательном комплексе.

Напомним, что во время того страшного пожара погибло 60 человек. Осужденная подавала соответствующие документы, чтобы покинуть колонию раньше положенного времени, но в итоге решила отказаться.

В настоящее время женщина продолжит отбывать вынесенный ей приговор за решеткой. О причинах отказа от собственных требований ничего не сказано.

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