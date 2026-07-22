За полгода в Приморье на детский телефон доверия поступило 210 жалоб на буллинг

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты регионального детского телефона доверия в Приморье обработали свыше 700 звонков, касающихся трудностей в общении со сверстниками. При этом 210 обращений были связаны с буллингом – эта цифра в шесть раз превышает показатели 2020 года, когда таких жалоб поступило всего 33. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в краевом министерстве труда и социальной политики, дети чаще всего звонят по темам, которые стесняются или боятся поднимать в кругу семьи и в школе. В прошлом году количество подобных обращений достигло 272, а в нынешнем – только за полгода уже 210, что свидетельствует о стремительном росте значимости проблемы.

На уровне страны активно обсуждается возможность законодательного закрепления понятия «травля» и введения ответственности за ее проявления.

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова инициировала разработку четкого юридического определения, которое охватывало бы всех участников конфликта – как детей, так и педагогических работников.

В апреле Министерство просвещения России выступило в поддержку идеи оперативно удалять из интернета видеоролики с оскорблениями учителей. В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации дискредитируют профессию и создают ложное впечатление о допустимости агрессивного поведения. Параллельно в Государственной Думе рассматривается законопроект, предусматривающий наказание в виде штрафов от 10 до 500 тысяч рублей за травлю в школах.

Важно помнить, что детский телефон доверия доступен круглосуточно, анонимно и совершенно бесплатно. Обратиться за помощью можно по номеру 8-800-2000-122 или набрав короткий номер 124 с мобильного устройства.

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