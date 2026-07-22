Электроснабжение во Владивостоке полностью восстановлено после отключения ЛЭП

Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в 15:31 энергетики включили линию электропередачи 110 кВ «Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная», и электроснабжение для всех потребителей во Владивостоке было полностью восстановлено. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальный канал АО «ДРСК».

Напомним, 22 июля в 12:42 произошло отключение сразу двух высоковольтных линий, из-за чего часть жителей Владивостока временно осталась без света. Специалисты оперативно перевели нагрузку на резервные схемы, и большую часть потребителей удалось запитать менее чем за два часа.

Причиной аварийного отключения стали действия сторонней организации, которая вела монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на недопустимо близком расстоянии от высоковольтной ЛЭП. Нарушение правил безопасности привело к срабатыванию защиты и отключению линий. В настоящее время незаконно установленный провод уже демонтирован, а ЛЭП включена в работу по нормальной схеме.

На месте происшествия работают специалисты Приморских электрических сетей и представители администрации Владивостока.

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