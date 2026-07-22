В Приморье подрядчик ответит в суде за хищение денег при строительстве

Директора фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Надеждинского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора коммерческой фирмы, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый вместе с соучастником предоставил в местную администрацию фиктивные акты выполненных работ по муниципальному контракту на строительство биологических очистных сооружений на станции Барановский. Работы фактически не проводились, однако подрядчик незаконно получил более 19 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу. При этом причиненный ущерб администрация района ранее взыскала в судебном порядке. Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки и оперативной информации, предоставленной региональным управлением ФСБ России по Приморскому краю. Соучастник преступления уже осужден.

Напомним, что в 2024 году был вынесен обвинительный приговор в отношении исполняющего обязанности главы администрации Надеждинского района, который был признан виновным в превышении должностных полномочий и халатности. Ситуация находится на контроле прокуратуры, которая продолжает системную работу по пресечению коррупционных схем при расходовании бюджетных средств в регионе.

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