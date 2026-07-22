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НовостиОбщество22 июля 2026 6:51

Три тысячи многодетных семей Приморья получили выплаты на погашение ипотеки

Большинство получателей обратились воспользовались этим правом после рождения третьего ребенка
Юлия ЕФРЕМОВА
Большинство получателей обратились за выплатой после рождения третьего ребенка

Большинство получателей обратились за выплатой после рождения третьего ребенка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжает действовать программа поддержки многодетных семей, помогающая погашать ипотечные кредиты. С момента запуска меры выплату получили 3099 семей, воспитывающих троих и более детей. Размер региональной поддержки составляет 550 тысяч рублей, которые предоставляются дополнительно к федеральной выплате в 450 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, большинство получателей обратились за помощью после рождения третьего ребенка. Выплату также оформляли семьи с четвертыми, пятыми, шестыми и даже седьмыми детьми. Средства чаще всего направлялись на погашение кредитов за квартиры на вторичном рынке, но также использовались при покупке или строительстве частных домов, приобретении земли с последующим возведением жилья и покупке новостроек.

Программа доступна для семей с ипотекой на жилье, приобретенное или построенное на территории Приморского края. Заявители должны быть гражданами РФ, иметь регистрацию в регионе, а третий или последующий ребенок должен родиться в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года. Подать заявление можно через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

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