Три тысячи многодетных семей Приморья получили выплаты на погашение ипотеки

Большинство получателей обратились за выплатой после рождения третьего ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжает действовать программа поддержки многодетных семей, помогающая погашать ипотечные кредиты. С момента запуска меры выплату получили 3099 семей, воспитывающих троих и более детей. Размер региональной поддержки составляет 550 тысяч рублей, которые предоставляются дополнительно к федеральной выплате в 450 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, большинство получателей обратились за помощью после рождения третьего ребенка. Выплату также оформляли семьи с четвертыми, пятыми, шестыми и даже седьмыми детьми. Средства чаще всего направлялись на погашение кредитов за квартиры на вторичном рынке, но также использовались при покупке или строительстве частных домов, приобретении земли с последующим возведением жилья и покупке новостроек.

Программа доступна для семей с ипотекой на жилье, приобретенное или построенное на территории Приморского края. Заявители должны быть гражданами РФ, иметь регистрацию в регионе, а третий или последующий ребенок должен родиться в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года. Подать заявление можно через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг.

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