В бюджете Приморья на 2026 год перераспределили полмиллиарда рублей

Основные параметры бюджета на 2026 год – доходы, расходы и дефицит – остались неизменными Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное собрание Приморского края на очередном заседании рассмотрело поправки в главный финансовый документ региона, предложенные краевым правительством. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморья.

Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян, основные параметры бюджета на 2026 год – доходы, расходы и дефицит – остались неизменными. Однако внутри документа произошло перераспределение средств между программными и непрограммными статьями: бюджетные ассигнования по целевым программам увеличены на 501 миллион рублей, при этом на аналогичную сумму сокращены непрограммные расходы, в основном за счет обслуживания государственного долга.

Корректировки затронули 13 из 21 действующей государственной программы. Наибольший прирост финансирования – почти 470 миллионов рублей – получила программа «Информационное общество». Эти средства направят на развитие системы видеонаблюдения, содержание сервиса весогабаритного контроля и дополнительные платежи по концессионному соглашению о создании «Цифрового Приморья». Расходы на здравоохранение увеличены почти на 52 миллиона рублей – на строительство поликлиники в селе Михайловка и внедрение современных информационных систем. Программа жилищно-коммунального хозяйства получила более 49 миллионов рублей, которые пойдут на увеличение уставного фонда экологического оператора.

Сокращения коснулись ряда направлений. На 50 миллионов рублей уменьшено финансирование программы развития культуры – средства на капремонт здания на Светланской, 52 перенесены на следующий год. Расходы на энергетику снижены на 39 миллионов рублей, на сельское хозяйство – на 10 миллионов рублей, на охрану окружающей среды – на аналогичную сумму. Основные причины сокращений – экономия по итогам конкурсных процедур и пересмотр приоритетов расходов. В то же время на развитие транспортного комплекса дополнительно заложено 33 миллиона рублей на содержание региональных дорог и 10 миллионов рублей на ремонт трасс в Уссурийске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.