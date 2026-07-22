В Приморье суд вернул муниципалитету 23 участка площадью более шести гектаров

Суд признал недействительными результаты межевания и договоры купли-продажи, истребовал 23 участка в пользу муниципального образования и взыскал с ответчиков стоимость проданных участков – более 44,5 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приморского края через суд добилась возврата 23 земельных участков общей площадью более 6 гектаров и взыскания ущерба на сумму свыше 44,5 миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Проверка выявила незаконную схему отчуждения земли в Надеждинском районе: исходный участок площадью более 37 гектаров, предназначенный для фермерского хозяйства, был незаконно перемежеван и переведен в категорию земель населенных пунктов. В 2017 году кадастровый инженер без оснований изменил его границы, указав расположение в поселке Соловей-Ключ – в 24 километрах от изначального места, что значительно повысило стоимость территории.

Впоследствии участок разделили на 125 объектов и продали третьим лицам под индивидуальное жилищное строительство. Прокуратура предъявила иск к двум организаторам схемы и 12 недобросовестным приобретателям. Суд частично удовлетворил требования: признал недействительными результаты межевания и договоры купли-продажи, истребовал 23 участка в пользу муниципального образования и взыскал с ответчиков стоимость проданных участков – более 44,5 миллионов рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении шести фигурантов, которым предъявлены обвинения в мошенничестве при получении земельных участков в Надеждинском районе и Артёмовском городском округе.

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