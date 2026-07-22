В Приморье приняли закон о поддержке ответственного бизнеса

Новый закон призван популяризировать ответственный бизнес, который не только эффективно работает, но и вносит весомый вклад в развитие региона Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На очередной сессии Законодательного собрания Приморского края депутаты одобрили инициативу губернатора региона, направленную на создание условий для развития компаний, инвестирующих в экологию, социальные проекты и кадровый потенциал. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Как пояснил председатель комитета по экономической политике Джони Авдои, новый закон призван популяризировать ответственный бизнес, который не только эффективно работает, но и вносит весомый вклад в развитие региона. Документ станет логическим продолжением уже действующего закона о поддержке социально ответственных предпринимателей.

Закон определяет основные принципы и меры поощрения добросовестных предпринимателей. Им будет оказываться информационная и консультационная поддержка, а также содействие в сопровождении инвестиционных проектов. Для популяризации лучших практик планируется проводить форумы, выставки и семинары. При этом статус ответственного субъекта получат только те, кто войдет в специальный реестр и будет соответствовать критериям благонадежности, а также социальной и экологической ответственности, которые установит краевое правительство.

Ключевым инструментом отбора станет национальный стандарт «Индекс деловой репутации» (ЭКГ-рейтинг), который уже охватывает более 7 миллионов предпринимателей по всей стране. Порядок присвоения статуса и ведения реестра будет утвержден отдельным постановлением.

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