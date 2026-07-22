У трети юных пациенток в Приморье есть нарушения репродуктивного здоровья

Врачи проводят обследования не только в поликлиниках, но и выезжают в детские сады Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Приморья бьют тревогу по поводу ситуации с репродуктивным здоровьем подрастающего поколения. По данным владивостокской детской поликлиники №5, выявляемость заболеваний репродуктивной системы у девочек и подростков составляет 25-30%. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметил заведующий Центром охраны здоровья и репродукции краевого клинического центра Владимир Хлудеев, среди обращений на первое место выходят нарушения менструального цикла – около 50% случаев. Еще порядка 20% приходятся на воспалительные заболевания органов малого таза. Специалист подчеркнул, что на состояние репродуктивной системы влияют образ жизни и питание: избыток фастфуда и сладкой газировки может приводить к серьезным последствиям уже в подростковом возрасте.

Многие заболевания на ранних стадиях протекают незаметно, поэтому профилактические осмотры – не формальность, а необходимость. Врачи проводят обследования не только в поликлиниках, но и выезжают в детские сады Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока.

Мобильные бригады центра уже второй год работают в отдаленных территориях края. В этом году обследовано 224 ребенка, у 50 из них обнаружены воспалительные заболевания. Специалисты дают рекомендации местным врачам, а при необходимости направляют пациентов на оперативное лечение во Владивосток.

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