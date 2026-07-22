Во Владивостоке обесточен светофор на перекрестке Алеутской и Семеновской

Светофор обещают наладить в ближайшее время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке временно не работает светофорный объект на пересечении улиц Алеутская и Семеновская. Причина отключения выясняется, на место уже направлена ремонтная бригада. Специалисты оперативно приступят к диагностике и восстановлению работы оборудования. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД Владивостока.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными при проезде этого перекрестка. До устранения неисправности движение регулируется только дорожными знаками и правилами проезда нерегулируемых перекрестков. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.

Ожидается, что светофор возобновит работу в ближайшее время. Информация о ходе ремонта будет обновляться по мере поступления данных от аварийной службы. Городские власти приносят извинения за временные неудобства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.