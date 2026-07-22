На Чукотке пройдет регата на кожаных байдарах «Берингия – 2026»

В этом году на старт выйдут 24 команды из Чукотского района и Провиденского округа Чукотки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 27 июля в селе Лорино Чукотского района пройдет 32-я регата на кожаных байдарах «Берингия-2026» (7+). В этом году на старт выйдут 24 команды из Чукотского района и Провиденского округа, включая восемь женских, семь мужских, юношеские и семейные экипажи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Чукотского автономного округа.

Начальник департамента физической культуры и спорта Чукотского АО Алексей Химчук отметил, что поддержка таких проектов – один из приоритетов правительства в сохранении культурного наследия коренных народов.

Помимо заездов в программе фестиваля – выступления фольклорных коллективов, ярмарки декоративно-прикладного искусства, выставки косторезов и конкурсы. Сама регата ведет историю с 1992 года, когда первая гонка прошла в Уэлене, и с тех пор стала визитной карточкой региона. Прием заявок от участников завершился 21 июля.

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