23 июля температура воды в Амурском заливе будет +25°C, в заливе Посьета +22°C, в районе Находки – +20°C Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного давления. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах – ливни и грозы. Утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха ночью составит +17…+22 °C, днем воздух прогреется до +27…+32 °C, на побережье будет прохладнее: +20…+25 °C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков, однако вечером возможен небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +19…+21 °C, днем +22…+24 °C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня – кратковременный дождь с грозой, температура ночью +20…+22 °C, днем +28…+30 °C.

В Находке облачно, вечером небольшой дождь, температура +19…+21 °C ночью и +25…+27 °C днем.

Температура воды в Амурском заливе +25 °C, в заливе Посьета +22 °C, в районе Находки +20 °C.

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