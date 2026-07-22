На Камчатке мужчина украл у знакомой золото на 472 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в крупной краже ювелирных украшений. Инцидент произошел еще в марте этого года в квартире на улице Тушканова, где подозреваемый гостил у своей знакомой. Дождавшись, пока женщина уснет, он незаметно вытащил из-под подушки на кровати пять золотых изделий. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Среди похищенного оказались цепочка, браслет и три пары сережек. Все это злоумышленник планировал продать, но сделать этого не успел – полицейские вышли на след. Общая стоимость украшений, по оценке потерпевшей, превысила 472 тысячи рублей.

В отношении него завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ранее неработающий и уже судимый мужчина помещен в следственный изолятор. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все детали преступления и возможные эпизоды.

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