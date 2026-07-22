Во Владивостоке самокатчик сбил мать с трехлетним ребенком в пешеходной зоне Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова водитель электрического самоката сбил женщину с трехлетним ребенком прямо на пешеходной зоне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Инцидент произошел 19 июля – водитель средства передвижения наехал на мать и малыша, причинив им телесные повреждения. Информация о происшествии появилась в Сети, и следственные органы СК России по Приморскому краю начали проверку.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, но степень тяжести травм пока не уточняется. Следователи начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации транспортного средства».

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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