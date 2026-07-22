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НовостиПроисшествия22 июля 2026 23:07

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,5 километра

Пепловый шлейф зафиксировали спутники утром 23 июля
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,5 километра

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,5 километра

Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июля на Камчатке вулкан Шивелуч снова напомнил о себе – спутниковые данные зафиксировали пепловый выброс на высоту около 7500 метров над уровнем моря. По информации специалистов, событие длилось с 09:16 до 09:30 по местному времени. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пепловый шлейф от выброса распространился в атмосфере. Точное направление ветра уточняется, но, по предварительным данным, угрозы для ближайших поселков и города Петропавловск-Камчатский нет. Вулканологи продолжают наблюдение за исполином, который остается одним из самых активных на полуострове.

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