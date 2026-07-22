На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,5 километра Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июля на Камчатке вулкан Шивелуч снова напомнил о себе – спутниковые данные зафиксировали пепловый выброс на высоту около 7500 метров над уровнем моря. По информации специалистов, событие длилось с 09:16 до 09:30 по местному времени. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пепловый шлейф от выброса распространился в атмосфере. Точное направление ветра уточняется, но, по предварительным данным, угрозы для ближайших поселков и города Петропавловск-Камчатский нет. Вулканологи продолжают наблюдение за исполином, который остается одним из самых активных на полуострове.

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