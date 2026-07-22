В Приморье задержали 10,7 тысячи зараженных цветов из Китая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя – западного цветочного трипса – в крупных партиях живых цветов из Китая. Досмотр прошел на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный»: инспекторы отобрали растения с подозрительными полосами, точками на листьях и деформированными бутонами и отправили их в лабораторию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исследования подтвердили: трипс поразил 7,1 тысячи одноголовых хризантем, а также зеленую гвоздику и подсолнечник – всего 10,7 тысячи срезов из двух партий общим объемом больше 247 тысяч штук. Больше всего пострадали хризантемы и гвоздики – они особенно уязвимы для этого вредителя из-за строения бутонов и состава сока.

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора ввоз зараженных частей партий запрещен, цветы будут уничтожены.

С начала года это уже 78-й случай выявления трипса в импортной продукции – всего заражено 543 тысячи цветов. Этот вредитель считается одним из самых опасных в мире: он быстро размножается, устойчив к пестицидам и переносит вирусы растений, которые могут погубить урожаи в теплицах и на полях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.