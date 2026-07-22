На Камчатке осудят двух администраторов подпольного казино Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском прокуратура утвердила обвинительные заключения против двух местных жительниц 30 и 37 лет. Их обвиняют в незаконной организации азартных игр вне игорной зоны, совершенной в составе организованной группы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, женщины работали администраторами в подпольном игорном заведении на бульваре Рыбацкой Славы. Их задачей было допускать игроков к оборудованию, брать с них плату и следить, чтобы деятельность оставалась в тайне. Все это они делали с апреля по май 2024 года, получая за свои услуги денежное вознаграждение.

Уголовные дела будут направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Еще трое соучастников проходят по отдельным эпизодам. Женщинам грозит наказание вплоть до лишения свободы. Суд рассмотрит дело после того, как обвиняемые получат копии обвинительных заключений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.