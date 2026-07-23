У иностранца на таможне в Приморье изъяли награды Японской империи Фото: Уссурийская таможня

В пункте пропуска «Пограничный» уссурийские таможенники нашли в рюкзаке иностранца три старинные медали и один наградной знак Японской империи. Мужчина следовал в Китай на рейсовом автобусе, но при досмотре с помощью рентгена инспекторы заметили подозрительные предметы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Изъятые награды оказались историческими: медали «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» (1934 г.), «За участие в Китайском инциденте» (1934 г.), «В память Восшествия на престол Императора Сева» (1928 г.) и знак ранения «Сеигундзинсе» (1938 г.). Иностранец объяснил, что хотел использовать их для лекции, но разрешительных документов у него не было. Экспертиза подтвердила, что медалям больше 90 лет, а знаку – больше 80-ти.

На мужчину составлены административные дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Нарушителю грозит штраф и конфискация ценностей. Таможенники напоминают: вывоз культурных ценностей за границу требует специального разрешения Минкультуры России и обязательного декларирования.

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