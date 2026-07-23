Больше 146 тысяч автомобилей оформили на таможне Владивостока Фото: Иван Петров. Перейти в Фотобанк КП

Дальневосточные таможни в первом полугодии 2026 года оформили 198,6 тысячи транспортных средств, ввезенных для личного пользования. Это почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, – плюс 32,6 тысячи машин. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основной поток машин прошел через Владивостокскую таможню – там оформили 146 тысяч авто, это почти три четверти от всего объема. Еще 42,8 тысячи машин – через Уссурийскую таможню. Остальные 4,8% распределились между Сахалинской, Хабаровской, Читинской, Бурятской и Находкинской таможнями. Корректировка стоимости затронула всего 0,7% автомобилей – 1 374 единицы.

Таможенники напоминают: при оформлении авто нужно предоставлять только достоверные сведения, которые совпадают с документами. Покупатель должен проживать или пребывать в субъектах Дальневосточного федерального округа.

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