На Чукотке сын ударил ножом отца в шею во время ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке в селе Нутэпэльмен завели уголовное дело против 27-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство собственного отца. Трагедия едва не случилась в конце июня – мужчина, будучи пьяным, на крыльце дома на улице Южной в ходе ссоры нанес родственнику удар ножом в шею. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Довести задуманное до конца подозреваемый не смог – происходящее заметили соседи. Они быстро вмешались, а злоумышленник скрылся в доме и заблокировал вход. Тем временем очевидцы доставили пострадавшего в местный фельдшерско-акушерский пункт, где врачи оказали ему квалифицированную помощь. Благодаря этому мужчину удалось спасти.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Следствие выясняет детали конфликта и собирает доказательства. Подозреваемому грозит до нескольких лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде. Расследование продолжается.

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