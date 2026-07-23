Курс юаня продолжит расти из-за дефицита валюты на рынке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Китайский юань в последние дни снова укрепляется, привлекая внимание инвесторов и частных лиц. Эксперты связывают это не с внешнеполитическими новостями, а с реальным дефицитом юаневой ликвидности на российском рынке. Спрос на валюту сохраняется высоким – импортерам нужно оплачивать поставки, а объемы продаж валютной выручки экспортерами, наоборот, снижаются. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам экспертов, китайская валюта на российском рынке давно превратилась в главный ориентир. Баланс спроса и предложения на бирже определяет динамику куда сильнее. При этом рынок стал менее глубоким, число участников сократилось, поэтому колебания курса стали резче и менее предсказуемыми. Дополнительный фактор – сам Китай управляет курсом своей валюты, и решения Народного банка КНР могут сглаживать или усиливать движения.

Большинство экспертов считают, что резкого падения юаня ждать не стоит. Факторы – смягчение денежно-кредитной политики и ослабление рубля – скорее указывают на сохранение восходящей траектории. Инвесторам советуют покупать юань постепенно, распределяя покупки во времени, а не пытаться поймать идеальный курс – это редко приносит выгоду. Диверсификация валютных сбережений остается базовым принципом снижения рисков.

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