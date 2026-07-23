Во Владивостоке без света остались 3,5 тыс. жителей из-за повреждения кабеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке минувшей ночью, 23 июля, без электроэнергии остались более 3,5 тысячи жителей. Причина – повреждение электрокабеля, из-за которого свет пропал в домах на улицах Можжевеловой, Интернациональной, Калинина и Окатовой. Люди остались без света на несколько часов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

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Ход ремонта и возвращение электроэнергии в дома находятся под надзором прокуратуры.

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