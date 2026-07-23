В Приморье запретили ввоз 24 тонн тунца из Китая из-за ошибок в маркировке Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора запретило выпуск партии филе лоин желтоперого тунца весом 24 тонны, поступившей из Китая. Товар прибыл во Владивосток и хранился на складе временного хранения, но при досмотре инспекторы нашли нарушение – на транспортной упаковке не было обязательной информации о количестве потребительских упаковок внутри. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Это прямое нарушение Технического регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки». Без этих данных нельзя проверить, сколько именно товара в партии и соответствует ли он заявленному объему. Владелец груза – компания из Санкт-Петербурга – теперь должна исправить маркировку, иначе партия не попадет на прилавки.

Было принято решение о приостановке дальнейшего движения партии до устранения нарушения.

С начала года это уже 104-я партия, которую не пропустили через границу в Приморье из-за нарушений. Чаще всего проблемы именно с маркировкой: отсутствие перевода на русский язык, несоответствие данных на упаковке и в документах, а теперь и пропуск обязательной информации.

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