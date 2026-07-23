В поликлиниках Петропавловска-Камчатского вводят единый стандарт забора крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поликлиниках Петропавловска-Камчатского внедряют единый стандарт забора биоматериала, который должен сделать процедуру удобнее и для пациентов, и для медперсонала. Главные новшества – расширенный график работы в течение всего дня и запуск системы электронной очереди, чтобы больше не стоять в коридорах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил завершить все организационные мероприятия и ввести новый стандарт во всех городских поликлиниках до сентября. Это должно устранить неудобства, на которые раньше жаловались местные жители. За первое полугодие 2026 года в медучреждениях краевого центра выполнили около 2,5 миллиона лабораторных исследований – такой объем требует четкой организации.

После внедрения стандарта пациенты смогут сдавать анализы в более комфортных условиях, а врачи и лаборанты – работать без лишней нагрузки. Власти обещают, что система заработает в полную силу уже к осени.

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