На Камчатке возможны перебои с интернетом из-за модернизации линии связи Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Камчатки стоит быть готовыми к временному снижению качества интернет-соединения в конце июля. В ночь с 27 на 28 июля с 00:30 до 6:30 по местному времени будет проводится тестирование перевода организаций и пользователей на спутниковый ресурс. Это делают в рамках подготовки к плановым работам по модернизации береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Основные работы запланированы на первую декаду августа. Их необходимость связана с размывом береговой линии в районе мыса Левашова Усть-Большерецкого округа – именно там проходит участок выхода кабеля на сушу. Линию перенесут в более безопасное место, чтобы повысить надежность связи и избежать аварий в будущем.

Работы по модернизации позволят повысить надежность функционирования линии связи.

Во время тестирования возможны кратковременные перебои или снижение скорости интернета. После завершения всех работ качество соединения должно улучшиться.

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