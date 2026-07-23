У 15% серых китов на Камчатке находят рубцы от запутывания в рыболовных сетях Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. Именно в этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия запретила коммерческий промысел китов. Однако до сих пор морские гиганты сталкиваются с другими смертельными опасностями, и одна из главных – запутывание в потерянных или брошенных рыболовных сетях. Они опутывают плавники, врезаются в тело, мешают животным плавать и добывать корм – это может длиться месяцами и заканчиваться гибелью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Кроноцком заповеднике, где изучают серых китов, такие следы видят примерно у 15% особей. Чаще всего снасти затягиваются на хвостовом стебле – узкой части перед плавником. Когда кит движется, веревка или сеть сползает и впивается в тело, оставляя глубокие рубцы.

Точное число погибших от запутывания неизвестно – многие гибнут в открытом океане. Предотвращение утери снастей и ответственное рыболовство – ключевые условия для сохранения китов. Исследования в Кроноцком заливе проводятся при поддержке Президентского фонда природы в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов.

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