На острове Русский во Владивостоке водитель повредил площадку отдыха и скрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция разыскивает водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в районе велотропы на острове Русский – неизвестный на машине заехал на площадку для отдыха и повредил объект благоустройства. Видео и фото с места появились в соцсетях, и сотрудники ГАИ начали проверку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Нарушитель не остановился и не вызвал сотрудников – это классифицируется как оставление места ДТП. Госавтоинспекция начала административное дело. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия: устанавливают марку и номер машины, личность водителя, назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Водителю грозит лишение прав или административный арест.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.