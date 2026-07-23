На Камчатке двух менеджеров подозревают в получении подкупа на 2 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завели уголовные дела против двух жителей краевого центра – 41 и 31 года. Их подозревают в получении коммерческого подкупа: по версии следствия, они, занимая должность заведующего хозяйством в одной коммерческой организации, почти шесть лет – с декабря 2020 по июль 2026 – помогали двум индивидуальным предпринимателям становиться поставщиками товаров и услуг. За это они получили около 2 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Противоправную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Материалы передали следователям. При поддержке бойцов Росгвардии фигурантов задержали, а по местам жительства и работы провели обыски – изъяты документы и предметы для расследования.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество. С подозреваемыми проводят следственные действия. Также будет дана оценка действиям предпринимателей, которые передавали деньги. Расследование продолжается.

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