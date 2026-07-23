Директор стройфирмы получил 7 лет за мошенничество на 84 млн рублей в Приморье Фото: прокуратура Приморья

Во Владивостоке суд вынес приговор генеральному директору строительной компании, который строил гольф-курорт международного уровня в селе Олений Артемовского округа. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Как установило следствие, он подал в налоговую декларации по НДС за работы, которые на самом деле не выполнялись, и получил из бюджета 6 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Кроме того, в 2020–2023 годах фигурант перевел почти 78 миллионов рублей со счетов компании по фиктивным договорам с подконтрольными юрлицами. Общий ущерб оценили в 84 миллиона рублей. Прокуратура требовала строгого наказания.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.

Иск о взыскании незаконно возмещенного НДС полностью удовлетворили. Арест на имущество и счета осужденного на сумму более 42 миллионов рублей сохранят до исполнения приговора. Пока решение не вступило в силу, его могут обжаловать.

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