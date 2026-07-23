Почти 500 бабушек и дедушек Приморья получают пособие по уходу за внуками

Жители края активно пользуются этой мерой поддержки, которая помогает семьям сохранять доход и совмещать заботу о детях с работой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае около 500 бабушек и дедушек оформили пособие по уходу за детьми до полутора лет. То есть, выплата по уходу за ребенком полагается не обязательно маме, но и любому другому родственнику, который фактически заботится о малыше – отцам, бабушкам, дедушкам или опекунам. При этом пособие получает только один человек, даже если в уходе участвуют несколько членов семьи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.

Сумма пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не ниже законодательного минимума. В 2026 году максимальная выплата превышает 83 тысячи рублей. При рождении двойни или тройни оформить пособие могут несколько родственников – на каждого ребенка отдельно. Также важно помнить, что если получатель выходит на работу, даже на полный день, выплата сохраняется. Подать заявление можно через работодателя одновременно с оформлением отпуска по уходу.

Жители края активно пользуются этой мерой поддержки, которая помогает семьям сохранять доход и совмещать заботу о детях с работой.

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