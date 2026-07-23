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НовостиОбщество23 июля 2026 5:23

Почти 500 бабушек и дедушек Приморья получают пособие по уходу за внуками

Сумма пособия составляет 40 процентов от среднего заработка за два предыдущих года
Юлия ЕФРЕМОВА
Жители края активно пользуются этой мерой поддержки, которая помогает семьям сохранять доход и совмещать заботу о детях с работой

Жители края активно пользуются этой мерой поддержки, которая помогает семьям сохранять доход и совмещать заботу о детях с работой

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае около 500 бабушек и дедушек оформили пособие по уходу за детьми до полутора лет. То есть, выплата по уходу за ребенком полагается не обязательно маме, но и любому другому родственнику, который фактически заботится о малыше – отцам, бабушкам, дедушкам или опекунам. При этом пособие получает только один человек, даже если в уходе участвуют несколько членов семьи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.

Сумма пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не ниже законодательного минимума. В 2026 году максимальная выплата превышает 83 тысячи рублей. При рождении двойни или тройни оформить пособие могут несколько родственников – на каждого ребенка отдельно. Также важно помнить, что если получатель выходит на работу, даже на полный день, выплата сохраняется. Подать заявление можно через работодателя одновременно с оформлением отпуска по уходу.

Жители края активно пользуются этой мерой поддержки, которая помогает семьям сохранять доход и совмещать заботу о детях с работой.

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