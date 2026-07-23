Жителям Приморья предлагают бесплатно освоить ИТ-профессию без опыта

Жители Приморья старше 18 лет могут освоить востребованные цифровые профессии без опыта и профильного образования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке стартовал набор в «Школу 21» – бесплатный образовательный проект, где жители Приморья старше 18 лет могут освоить востребованные цифровые профессии без опыта и профильного образования. Обучение проходит на базе Дальневосточного федерального университета при поддержке краевого правительства. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Первый отборочный интенсив «бассейн» начнется 31 августа. Чтобы участвовать, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Министр профобразования Сергей Дубовицкий подчеркнул, что цифровые навыки сегодня нужны не только программистам, но и специалистам в промышленности, логистике, медицине, финансах и госуправлении. При этом у многих приморцев есть стереотип, что для смены профессии обязательно нужно профильное образование или опыт. В «Школе 21» таких барьеров нет – программа рассчитана даже на новичков.

Обучение построено по принципу «равный равному»: участники решают реальные задачи, работают в командах и сами ищут решения. Такой подход развивает не только технические навыки, но и командные компетенции, которые высоко ценят работодатели.

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