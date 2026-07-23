Вблизи Приморья зарождается новый тропический шторм

В ближайшие 5-7 дней выхода тайфуна на Приморский край не ожидается Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Около двух недель в Тихом океане не было сильных тайфунов. Последним мощным вихрем стал «BAVI», который в середине июля прошел над Китаем и вызвал разрушения. Его влияние почувствовало и Приморье – 15 июля в регионе прошли очень сильные дожди. Однако сейчас метеорологи фиксируют рождение нового циклона вблизи экватора. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

На данный момент в Тихом океане медленно смещается на северо-запад тропическая депрессия, которая уже в пятницу, 24 июля, может усилиться до шторма. Тогда он получит собственное имя. По прогнозам, 25 июля его траектория пройдет между Тайванем и Филиппинами, после чего вихрь выйдет в Южно-Китайское море. Ожидается, что в воскресенье шторм достигнет побережья Китая.

Синоптики не ждут, что этот циклон превратится в мощный тайфун – ураганных ветров не будет, но он принесет обильные осадки. Пока прогнозы могут измениться, но одно известно точно: в ближайшие 5-7 дней выхода тайфуна на Приморский край не ожидается. Ситуация остается на контроле метеорологов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.