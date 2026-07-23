Во Владивостоке проведут бесплатную экскурсию в День ВМФ 26 июля

Экскурсия позволит взглянуть на Владивосток как на живой военно-исторический ландшафт Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День Военно-Морского Флота, 26 июля, Туристско-информационный центр Приморского края при поддержке регионального министерства туризма проведет во Владивостоке бесплатную пешеходную экскурсию «Город воинской славы». Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Участники смогут узнать об истории становления Тихоокеанского флота и о том, как Владивосток превратился в ключевой оборонительный рубеж страны. Сбор группы – в 14:00 у Военно-исторического музея ТОФ на Светланской, 66. Экскурсоводом выступит Игорь Шмонин.

Маршрут протянется через центр города и охватит более восьми значимых локаций, включая памятник Невельскому, Адмиральский сквер, мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» и Корабельную набережную. Гостям расскажут о боевом пути флота, участии кораблей в конфликтах XIX-XX веков, а также о системе береговой обороны и взаимодействии моряков с пограничными войсками. Экскурсия позволит взглянуть на Владивосток как на живой военно-исторический ландшафт.

Программа бесплатна и рассчитана на широкую аудиторию, но для участия необходима предварительная регистрация.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.