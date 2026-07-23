В серьезном ДТП на Фадеева во Владивостоке пострадали два водителя

После аварии обоим водителям понадобилась медицинская помощь

Во Владивостоке в районе улицы Фадеева произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Town Ace и грузовика Isuzu Elf. В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Авария случилась 23 июля около часа дня во Владивостоке. По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки двигался со стороны улицы Щитовой и неправильно расположил машину на дороге, что привело к столкновению с грузовиком. В результате ДТП пострадали оба водителя – им оказали медицинскую помощь и назначили лечение.

Стаж водителя Toyota составляет 18 лет, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние алкогольного опьянения у него не выявлено. По факту аварии возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ – за нарушение правил, повлекшее вред здоровью. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Владивостока напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и учитывать дорожные условия.

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