В пяти муниципалитетах Приморья расчищают реки для защиты от паводков

Масштабная работа уже принесла результаты – многие дома теперь защищены от подтоплений. Фото: агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края

В Приморском крае продолжаются работы по защите населенных пунктов от подтоплений. Сейчас специалисты агентства по гидротехническим сооружениям и минГОЧС задействовали более 40 единиц техники для расчистки рек и ручьев на пяти территориях. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Работы идут в Лазовском округе на Герасимовом ручье, в Лесозаводске на дамбе Пархоменко, во Владивостоке на Второй речке, в Красноармейском округе и в Партизанском округе на реке Партизанская. Всего в крае уже расчищено более 300 километров водных объектов в 21 муниципалитете, что повысило защиту от стихии для десятков тысяч жителей.

Как пояснил замруководителя агентства Владимир Кодинев, специалисты углубляют дно, убирают наносы грунта и растительность. На объектах трудятся 42 специалиста и 42 единицы техники. Работы ведутся круглый год, что позволяет оперативно реагировать на угрозы паводков в разных районах края. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые ранее уже страдали от наводнений.

«Расчищаем русла, углубляем дно, убираем наносы грунта и растительности. В общей сложности задействованы 42 единицы техники, 42 специалиста», – уточнил Владимир Кодинев.

Специалист также добавил, что масштабная работа уже принесла результаты – многие дома теперь защищены от подтоплений. Работы продолжаются, и в планах – дальнейшее укрепление берегов и расчистка новых участков.

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