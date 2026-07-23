В ДТП на Камчатке ребенок без кресла получил тяжелые травмы

В результате ДТП пострадал ребенок, которого перевозили без соблюдения мер безопасности. Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Камчатского края

На Камчатке произошла серьезная авария из-за того, что водитель пренебрег правилами дорожного движения. В результате ДТП пострадал ребенок, которого перевозили без соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Камчатского края.

Авария произошла в Быстринском районе Камчатского края. Женщина за рулем не выбрала безопасную скорость на 14-м километре трассы «Крапивное – Эссо», из-за чего машина опрокинулась. В салоне находились трое детей – 5, 6 и 7 лет. Двое старших были пристегнуты ремнями, что уберегло их от серьезных травм. Однако пятилетний пассажир перевозился без детского кресла и даже без ремня безопасности – именно он пострадал сильнее всех.

По данным Госавтоинспекции, использование ремней для 6-летнего ребенка – уже нарушение, так как они не соответствуют его весу и росту, однако даже это частично защитило его при опрокидывании. Для пятилетнего малыша отсутствие фиксации стало фатальным фактором. При опрокидывании ремень – единственное средство, удерживающее тело внутри салона. Его отсутствие многократно увеличивает риск тяжелых травм.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что дети до 7 лет должны перевозиться только в сертифицированных удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту. Ремень, проходящий через шею, при резком рывке не спасает, а может стать причиной гибели.

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