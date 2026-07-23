В Находке сдали дом для медиков по программе арендного жилья

Ключи от новых квартир вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: Дмитрий Игнатенко, правительство Приморского края

В Находке состоялось торжественное открытие жилого комплекса «Три богатыря» на улице Дзержинского, 18. Ключи от новых квартир 23 июля вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Новоселами стали 10 семей медицинских работников – для них это долгожданное событие. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В доме предусмотрены благоустроенная придомовая территория и зоны отдыха. Всего в новостройке 207 квартир, которые будут сдаваться по программе арендного жилья.

Губернатор поздравил жильцов и отметил, что этот дом – уже третий, построенный в Находке по данной программе. За последние годы благодаря ей ключи получили более 600 семей бюджетников. Квартиры предоставляются по ставке в два раза ниже рыночной, а через два месяца у жильцов есть возможность выкупить их по льготной цене. Олег Кожемяко подчеркнул, что власти продолжат строить такое жилье рядом с социальными объектами, чтобы специалисты могли жить и работать в комфортных условиях.

После церемонии губернатор пообщался с новоселами за чаем и поблагодарил строителей за качественную работу. Он выразил уверенность, что Находка будет развиваться и становиться еще более привлекательной для жизни. Программа арендного жилья остаётся важной мерой поддержки для работников бюджетной сферы в Приморье.

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