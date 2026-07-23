В Приморье с посредника взыщут 300 тысяч рублей за участие в коррупционной схеме

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 300 тысяч рублей с фигуранта уголовного дела о посредничестве во взяточничестве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании неосновательного обогащения с фигуранта уголовного дела о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Суд выяснил, что в первой половине 2025 года обвиняемый получил от коммерческой организации 900 тысяч рублей для передачи сотруднику Владивостокского таможенного поста. Деньги предназначались за беспрепятственное оформление товаров без дополнительных проверок.

Часть суммы – 600 тысяч рублей – была передана должностному лицу, а оставшиеся 300 тысяч рублей посредник оставил себе в качестве вознаграждения. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму как неосновательное обогащение. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства.

Уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя выделены в отдельные производства. Исполнение судебного решения остается на контроле прокуратуры.

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