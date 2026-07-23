Во Владивостоке утром возможны морось и туман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

24 июля погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, в центральных районах – умеренные, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ожидается южный, умеренный. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха ночью в Приморье составит +15…+20°C, днем прогреется до +25…+30 °C, на побережье будет прохладнее – +19…+24 °C.

Во Владивостоке облачно, ночью и утром морось, местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, утром и днем порывы могут усиливаться. Температура ночью +17…+19 °C, днем всего +19…+21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный умеренный, днем до сильного, температура ночью +19…+21 °C, днем +24…+26 °C.

В Находке облачно, утром морось, ветер восточный и юго-восточный, днем до сильного, температура +18…+20 °C ночью и +24…+26 °C днем.

Температура воды в Амурском заливе +25 °C, в заливе Посьета +26 °C, в районе Находки +22 °C.

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